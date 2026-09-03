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В Иркутском муниципальном округе объявлен карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота

В Иркутском муниципальном округе объявлен карантин по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота

Ограничительные меры введены с целью предотвращения распространения и ликвидации заболевания.3 сентября.

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