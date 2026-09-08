Табличка, спасшая тысячи: в Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Размеренным звуком метронома в Петербурге почтили память тех, кто погиб в осажденном Ленинграде. Ровно 85 лет назад немецкие захватчики сомкнули кольцо блокады.
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