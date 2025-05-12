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  • Иван Ураганов
    Достали уже везде эти замоташки,хозяева жизни!!!!!!«Скоро вас русски...
  • Сергей Потемкин
    Хоршо, если правда..Возмездие за Рыльск
  • Валерий Жидков
    А сколько человек в расчëте? Видимо не очень много. Добавить бы не мешало.Возмездие за Рыльск

Возмездие за Рыльск

Возмездие за Рыльск

А быстро тут.В Сумской области выследили и уничтожили РСЗО HIMARS, которая вчера наносила удар по гражданским объектам в Рыльске.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Американские Химарсы бьют по  нашим гражданским объектам, а Трамп строит из  себя миротворца.
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16 час.
ВЖ
Валерий Жидков
А сколько человек в расчëте? Видимо не очень много. Добавить бы не мешало.
Ответить
15 час.
СП
Сергей Потемкин
Хоршо, если правда..
Ответить
9 час.
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