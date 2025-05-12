А быстро тут.В Сумской области выследили и уничтожили РСЗО HIMARS, которая вчера наносила удар по гражданским объектам в Рыльске.
Возмездие за Рыльск
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Американские Химарсы бьют по нашим гражданским объектам, а Трамп строит из себя миротворца.
Ответить
16 час.
ВЖ
Валерий Жидков
А сколько человек в расчëте? Видимо не очень много. Добавить бы не мешало.
Ответить
15 час.
СП
Сергей Потемкин
Хоршо, если правда..
Ответить
9 час.
Свежие комментарии