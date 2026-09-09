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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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22-летняя девушка возглавила турецкий мужской клуб «Тургутлуспор». Зейнеп Местан почеканила мяч на каблуках на презентации

«Тургутлуспор» объявил о назначении 22-летней Зейнеп Местан на должность главного тренера. Экс-футболистка стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду «Тургутлуспора» за всю историю клуба.

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