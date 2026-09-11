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Жители алтайского села, куда заходят медведи, сами специально сломали электрозабор

Жители алтайского села, куда заходят медведи, сами специально сломали электрозабор

С 2027 года меры предосторожности станут обязательны Жители села Яйлю, куда медведи в прямом смысле заходят уже группами и накануне напугали ребенка до парализации ног, сами специально вывели из строя электроизгородь, установленную для отпугивания хищников.

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