Жители алтайского села, куда заходят медведи, сами специально сломали электрозабор

С 2027 года меры предосторожности станут обязательны Жители села Яйлю, куда медведи в прямом смысле заходят уже группами и накануне напугали ребенка до парализации ног, сами специально вывели из строя электроизгородь, установленную для отпугивания хищников.
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