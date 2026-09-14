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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев ответил, считает ли себя лучшим игроком в мире: «Прямо сейчас, наверное, да. Когда все здоровы, Синнер по-прежнему сильнее»

Вторая ракетка мира Александр Зверев ответил, считает ли себя лучшим игроком мира. Ранее немец обыграл Бена Шелтона в финале US Open (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2) и выиграл второй «Большой шлем» в сезоне.

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