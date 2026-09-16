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Царьград

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Вучич раскритиковал приговор Гааги по делу Хашима Тачи

Вучич раскритиковал приговор Гааги по делу Хашима Тачи

Президент Сербии Александар Вучич выразил недовольство решением Специального суда по Косову в Гааге, осудившим экс-лидера Косово Хашима Тачи и его соратников.

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