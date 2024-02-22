Валютные короли СССР: Как становились советскими миллионерами и что грозило теневым финансистам

В Советском Союзе во второй половине 50-х и начале 60-х иностранцы могли поменять валюту на рубли, а выезжающие за рубеж советские граждане – свои дензнаки на иноземные только по очень невыгодному для них курсу.
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