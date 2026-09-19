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Более 2 тыс. беспилотников летели в сторону Московского региона за неделю

Более 2 тыс. беспилотников летели в сторону Московского региона за неделю

В сторону Московского региона за неделю, с 12 по 19 сентября, летели 2,2 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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