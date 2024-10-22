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Царьград

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Харьковчане массово отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК

Харьковчане массово отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК

Улицы Харькова опустели, а рабочие типично мужских специальностей попросту отказываются выходить на смены из-за рыскающих по городу военкомов.

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