Трагедия на железной дороге – грузовой поезд сбил 74-летнего мужчину

Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. В Новосибирске транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железной дороге – он угодил под грузовой поезд на перегоне Коченево-Дупленская.