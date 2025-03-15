Трагедия на железной дороге – грузовой поезд сбил 74-летнего мужчину

Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом. В Новосибирске транспортные полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины на железной дороге – он угодил под грузовой поезд на перегоне Коченево-Дупленская.
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