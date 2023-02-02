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Politico: Зеленский пришел в ярость от слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить войска РФ

Politico: Зеленский пришел в ярость от слов Милли о неспособности ВСУ вытеснить войска РФ

Администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости после заявления главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что украинская армия вряд ли сможет вытеснить войска России со всех занятых территорий.

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