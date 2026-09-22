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Живая Кубань

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Госпереворот на Украине. Все к этому идет, но возможно ли?

Госпереворот на Украине. Все к этому идет, но возможно ли?

Госпереворот на Украине. Все к этому идет, но возможно ли?Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил сомнение в том, что на Украине возможен военный переворот ради спасения государства.

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