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Бортников: терактом в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям РФ с СНГ

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
кто то в это верит ?  выгораживают таджиков  и навязывают  принуждают  их любить ?
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21 час.

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