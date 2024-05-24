Бортников: терактом в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям РФ с СНГ

Как заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ директор ФСБ России Александр Бортников, одной из целей теракта в «Крокус Сити Холле» было стремление нанести ущерб отношениям РФ со странами Содружества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии