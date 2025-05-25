Хабенский выступит на ВДНХ под музыку Моцарта, Вивальди и «Queen»

3 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится необычный концерт под открытым небом - народный артист России Константин Хабенский примет участие в спектакле, который развернется вокруг зрителей симфонией звуков, света и атмосферы.
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