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Хабенский выступит на ВДНХ под музыку Моцарта, Вивальди и «Queen»

Хабенский выступит на ВДНХ под музыку Моцарта, Вивальди и «Queen»

3 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится необычный концерт под открытым небом - народный артист России Константин Хабенский примет участие в спектакле, который развернется вокруг зрителей симфонией звуков, света и атмосферы.

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