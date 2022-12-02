Марк Випсаний Агриппа. Великий полководец, сделавший Октавиана «Августом»

Лоренцо Кастро. Сражение при Акциуме (1672 г.) В предыдущей статье было рассказано о происхождении и молодости Марка Випсания Агриппы, начале его военной и политической карьеры и огромной роли в победе над Секстом Помпеем.
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