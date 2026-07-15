Язык тела не врет: эксперт раскрыла тайный смысл интервью Каллас о санкциях

Психолог объяснила ухмылку и кашель главы евродипломатии в разговоре о геополитике.В недавнем интервью Кая Каллас, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, нашла внезапную проблему в новом пакете санкций.
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