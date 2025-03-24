Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз (Наурыз) и выразил уверенность в дальнейшем укреплении конструктивных связей между странами.
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