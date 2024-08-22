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Древнерусские похоронные обряды: традиции, окутанные мистикой и страхом

Древнерусские похоронные обряды: традиции, окутанные мистикой и страхом

Древнерусские похоронные обряды: традиции, окутанные мистикой и страхом Ольга ВайленкоСмерть на Руси воспринималась не только как трагедия, но и как нечто таинственное, окутанное множеством традиций и обычаев.

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