Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Коалиция желающих» без главного спонсора: Берлин выходит из чужой игры

«Коалиция желающих» без главного спонсора: Берлин выходит из чужой игры

Буквально на следующий день после парижского саммита «коалиции желающих», где было решено провести осенью первые маневры коалиционных сил для Украины, крупнейшее немецкое информагентство DPA опубликовало утечку: в Берлине решили участия в маневрах не принимать.

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