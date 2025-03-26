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Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар-Алла" (хуситы) понесли значительные потери и стремятся к заключению мира.

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