Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в результате американских ударов представители правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар-Алла" (хуситы) понесли значительные потери и стремятся к заключению мира.
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