В ЦБ рассказали о многоуровневой системе защиты россиян от кредитов

###abc-test="news_credits_inc021_page_core"###ЦБ оградит россиян от кредитного мошенничества с помощью многоуровневой системы защиты, рассказал «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
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