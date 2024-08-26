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Новый законопроект в Госдуме нанесет удар по спам-звонкам

Новый законопроект в Госдуме нанесет удар по спам-звонкам

В России в Госдуме может появиться законопроект о запрете массовых спам-звонков. С такой инициативой выступили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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