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44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини

44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась фигурой в бикини на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.

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