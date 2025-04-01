44-летняя певица Слава похвасталась фигурой в бикини

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась фигурой в бикини на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.