ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море

В результате взрыва на судне один моряк погиб, еще один получил ранения. МИД Ирана решительно осудил нападение, назвав его нарушением Устава ООН и актом агрессии, а также заявил о праве на ответные действия в соответствии с принципом законной самообороны.
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