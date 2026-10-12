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TRENDYMEN

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Вещи из СССР, которые снова стали модными и дорогими. Проверьте, не лежат ли они у вас в антресоли

Вещи из СССР, которые снова стали модными и дорогими. Проверьте, не лежат ли они у вас в антресоли

Мода циклична, и эстетика советского прошлого переживает мощный ренессанс. То, что еще 10 лет назад казалось устаревшим «бабушкиным ремонтом» и хламом из антресолей, сегодня активно скупают стилисты, интерьерные дизайнеры и коллекционеры.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланскаяизменено

хотелки автора этой лабуды на парсек далеки от реальности... савейский ширпотреб НАХ... никому не нужен.. им завалены многочисленные антикварные лавки, доморощенных "антикваров" - сотни фотоаппаратов, кучи савейскага винила, савейские глиняные черепки под фарфор, примитивное литое свинцовистое стекло, ковры, клопами поеденные.......

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

За все советские вещи в скупках дают копейки. Хозяева лавок тоже не дураки, взять задарма, чтоб потом пристроить задорого, вот их цель. И им это доступно , они в теме. А если кого цена не устраивает - ну и иди лесом, другие придут, которым хоть что-то получить - уже счастье. Так что от этих знаний нам ни жарко, ни холодно.