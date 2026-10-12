Вещи из СССР, которые снова стали модными и дорогими. Проверьте, не лежат ли они у вас в антресоли

Мода циклична, и эстетика советского прошлого переживает мощный ренессанс. То, что еще 10 лет назад казалось устаревшим «бабушкиным ремонтом» и хламом из антресолей, сегодня активно скупают стилисты, интерьерные дизайнеры и коллекционеры.
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хотелки автора этой лабуды на парсек далеки от реальности... савейский ширпотреб НАХ... никому не нужен.. им завалены многочисленные антикварные лавки, доморощенных "антикваров" - сотни фотоаппаратов, кучи савейскага винила, савейские глиняные черепки под фарфор, примитивное литое свинцовистое стекло, ковры, клопами поеденные.......
За все советские вещи в скупках дают копейки. Хозяева лавок тоже не дураки, взять задарма, чтоб потом пристроить задорого, вот их цель. И им это доступно , они в теме. А если кого цена не устраивает - ну и иди лесом, другие придут, которым хоть что-то получить - уже счастье. Так что от этих знаний нам ни жарко, ни холодно.
написано ради того чтобы было написано.