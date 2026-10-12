Вещи из СССР, которые снова стали модными и дорогими. Проверьте, не лежат ли они у вас в антресоли

Мода циклична, и эстетика советского прошлого переживает мощный ренессанс. То, что еще 10 лет назад казалось устаревшим «бабушкиным ремонтом» и хламом из антресолей, сегодня активно скупают стилисты, интерьерные дизайнеры и коллекционеры.