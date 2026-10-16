В Могилеве 17 и 18 октября возле физкультурно-оздоровительного центра Н2О на улице Златоустовского развернется главная сельскохозяйственная ярмарка, где картофель будут продавать не дороже 80 копеек за килограмм.
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