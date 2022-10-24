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Захарова обвинила США в двуличии

Захарова обвинила США в двуличии

  Захарова обвинила США в проявлении двуличия на фоне невыдачи виз российским делегатам Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России  Захарова обвинила США в проявлении двуличия на фоне невыдачи виз российским делегатам Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в проявлении двуличия после отказа государства выдать визы российским делегатам для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ.

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