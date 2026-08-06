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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монреаль (ATP). 3-й круг. Де Минаур встретится с Норри, Музетти – с Ходаром, Фис – с Навоне

Алекс де Минаур сыграет с Кэмероном Норри за выход в четвертый круг «Мастерса» в Монреале. Сетка турнира здесь .

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