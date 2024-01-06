Военный эксперт Глазунов объяснил важность взятия Авдеевки

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие Авдеевки позволит российским войскам развить наступление дальше, за пределами Донбасса.
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