В Караганде пассажиров поездов проверят на хранение и перевозку пиротехники

В период с 25 декабря по 3 января 2023 года на станции Караганда-Сортировочная департамент полиции на транспорте будет проводится оперативно профилактическое мероприятие «Пиротехника», сообщает редакция сайт ekaraganda Цель данного мероприятие обеспечение общественной безопасности в период проведение новогодних праздников, а также соблюдение юридическими и физическими лицами порядка хранение, учета, использования, перевозки, ввоза, вывоза пиротехнических изделий и разъяснение гражданам о запрете продажи несовершеннолетним гражданских пиротехнических изделий.