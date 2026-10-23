В Джанкойском районе отключат свет 24 октября. "По заявке Таврического предприятия магистральных электрических сетей для проведения ремонтных работ 24 октября 2026 года, ориентировочно с 06:00 до 20:00, будет отключена подача электроэнергии в Джанкойском районе", - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».