В Джанкойском районе отключат свет 24 октября. "По заявке Таврического предприятия магистральных электрических сетей для проведения ремонтных работ 24 октября 2026 года, ориентировочно с 06:00 до 20:00, будет отключена подача электроэнергии в Джанкойском районе", - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
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