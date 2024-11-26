Стали известны результаты пятого тура общего этапа Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился первый игровой день пятого тура общего этапа. В вечернем слоте мадридский "Атлетико" со счетом 6:0 обыграл пражскую "Спарту", а "Милан" со счетом 3:2 переиграл братиславский "Слован".