Стали известны результаты пятого тура общего этапа Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершился первый игровой день пятого тура общего этапа. В вечернем слоте мадридский "Атлетико" со счетом 6:0 обыграл пражскую "Спарту", а "Милан" со счетом 3:2 переиграл братиславский "Слован".
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