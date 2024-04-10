Ракета Delta IV Heavy в последний раз отправила на орбиту полезную нагрузку

Delta IV Heavy перед стартом / © United Launch Alliance Пуск признан успешным, а секретный космический аппарат (предполагается, что это спутник радиотехнической разведки Orion-12 ) был выведен на околоземную орбиту.
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