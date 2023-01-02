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Роналду жалел об уходе из «Реала» и не был счастлив в «Юве». После ухода из «МЮ» он ждал, что «Мадрид» предложит ему контракт (Relevo)

Криштиану Роналду много раз жалел об уходе из «Реала» в «Ювентус». Как пишет Relevo со ссылкой на окружение португальца, Роналду никогда не был счастлив в Турине так, как в Мадриде.

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