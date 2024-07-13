Концерт «Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром» в Зелёном театре ВДНХ

Не упустите шанс погрузиться в мир рока и симфонической музыки, исполненной виртуозно и с истинным драйвом! Состав петербургского ансамбля Olympic Orchestra объединяет молодых и дерзких инструменталистов, которые готовы к экспериментам и превращают каждый выход на сцену в настоящее шоу.