Раскрыты новые подробности о грядущих играх Assassin's Creed, суд рассмотрит групповой иск против Sony из-за отключения PS Store в России, пользователь TikTok нашёл офис из сериала «офис» в The Last of Us Part I, YouTube-канал DidYouKnowGaming? выпустил видео о вырезанном контенте серии Metal Gear Solid, Lies of P получила ещё одно получасовое геймплейное видео, глава 343 Industries покидает компанию спустя 15 лет работы.