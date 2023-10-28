В Москве состоится образовательный семинар-интенсив для режиссеров-дебютантов «Искусство питчинга»

С 30 октября по 1 ноября Министерство культуры Российской Федерации и медиахолдинг «Цифровое Телевидение» проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга» на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре».
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