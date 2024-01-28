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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Какой бизнес сделать в EdTech в 2024 году?

Меня зовут Евгений Свешников, я EdTech-предприниматель. На рынке онлайн-образования уже 3 года. Начал бизнес в 2020 году в эпоху перехода сотрудников на удаленный формат, когда онлайн стал набирать всё большую популярность, а рынок EdTech стремительно развивался.

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