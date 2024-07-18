Рейтинг влиятельности

Кто из представителей политической, экономической, властной элиты России обладает наибольшим влиянием на принятие самых важных политических решений, создание новых законов и программ развития? Задавшись этим вопросом, Царьград провёл социологическое исследование по методу экспертного опроса, чтобы составить списки самых влиятельных людей современной России.
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