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Экономист Дайнеко: часть граждан России освободили от налога по вкладам

Экономист Дайнеко: часть граждан России освободили от налога по вкладам

Те, чей доход от вкладов не превышает установленный законом порог, освобождаются от уплаты налога. В остальных случаях налог необходимо заплатить, даже если уведомление от налоговой службы не получено, сообщила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.

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