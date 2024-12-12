Экономист Дайнеко: часть граждан России освободили от налога по вкладам

Те, чей доход от вкладов не превышает установленный законом порог, освобождаются от уплаты налога. В остальных случаях налог необходимо заплатить, даже если уведомление от налоговой службы не получено, сообщила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.