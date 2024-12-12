Экономист Дайнеко: часть граждан России освободили от налога по вкладам

Те, чей доход от вкладов не превышает установленный законом порог, освобождаются от уплаты налога. В остальных случаях налог необходимо заплатить, даже если уведомление от налоговой службы не получено, сообщила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии