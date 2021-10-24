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Мое мнение о том, как православные люди относятся к патриарху Кириллу

Мое мнение о том, как православные люди относятся к патриарху Кириллу

автор - Ирина Сабанова Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников Яндекса. Коллаж мой.

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Игорь ВОСТОКОВ
Гундяев и в Африке Гундяев.
Нина Бургарт
Очень наглядно!
Светлана Иванова
Православные люди относятся к Патриарху хорошо. Нужно всё же понимать , кто православный, а кто нет.
Адольф Пешков
Православные это те, которые едят мацу?? И едут в храм на мерседесах??
Nina Roytvarf (Чёрная)
У вас одно дргому противоречит.
Мила Ликова
Не про себя ли???
Альбина Колесникова
Ну да в золоте и кресле золотом .
Михаил
Я православный, к богу отношусь хорошо, но из-за Гундяева и иже с ним церковь не посещаю, так как там сейчас не служба богу, а нажива и обогащение в чистом виде. Это обычная корпорация с рыночными отношениями и менеджерами в лице священников во главе с главным управляющим Гундяевым, цель которых не прививание пастве добродетелей, а высасывание последних копеек из народа и безналоговая и беспошлинная торговля для личного обогащения церковной "верхушки". А с богом я и так общаюсь неплохо, без этой прослойки нахлебников.
Светлана Иванова
Ну и какой вы православный? Гордыня так и прёт
Михаил
Бог сказал: "там где двое или трое собраны во имя моё, там и я среди них". При чём здесь гордыня, если я не уважаю служителей церкви, а общаюсь с богом без их коммерческих услуг? Кто нуждается в этих услугах - ради бога, ходите в церковь. А православный я по крещению в семилетнем возрасте, и не вам это обсуждать. Или вы решили уподобиться Святой Инквизиции? Кстати, брат моей свояченицы -монах в Иргизском Воскресенском мужском монастыре, так вот он говорит, что общение с богом - личное дело каждого верующего и обязаловки здесь нет.
Olegus
«Если раны, полученные в церкви, заставляют тебя оставить веру в Бога, значит ты верил в людей, а не в Бога». М. Браун
Валентин Щербаков
Считал и считаю, что Гундяев случайный человек в Церкви, а образ Патриарха из него просто лепят те, кому это выгодно и кому это надо.
Фаина Зименкова
Всё очень правильно написала автор о Кирилле. Я бы даже сказала, что очень сдержанно и деликатно ещё сказала всё, смягчила этот образ, так называемого "праведника". Я думаю среди своих церковников вряд ли он тоже пользуется любовью и уважением, ведя такой зажравшийся образ жизни. Да уж, святым отнюдь его не назовёшь, увы... Грустно это всё. О каком доверии и вере тут можно говорить?
Strannik Weid
А Вы или автор переговорили со всеми верующими и служителями церкви? Думаю нет. Судите лишь по вбросам таких авторш. Потому что удобно Вам так. Ну как же, вон как плохо о нем пишут, значит я прямо пример для подражания. Пытаетесь сами себя приподнять за счет этого. Да и авторша тоже самое.
Зенон Корейво
Зажравшийся, бессовестный, безбожный челрвек. Пора отлучать от церкви и возбуждать уголовное дело.
Strannik Weid
Вы лично с ним знакомы? Знаете все что и как он делает? Можете доказать документально свои слова?
Strannik Weid
Очередная либерастическая штучка поющая против РПЦ.
Фаина Зименкова
Я не понимаю, как ему не стыдно в глаза своим церковникам смотреть и говорить о Боге, что-то там проповедовать? Ведь его паства всё видит, все его богатства, весь его неправедный образ жизни, всю ложь, в которой он живёт. О каком там Боге может идти речь? Как же это всё противно!
Иван Захава
Правильно и нет, не знаю. Автор, кроме автопарка и резиденции не показал ни чего! Вы все православную церковь с кем сравневаете, с католическом, с иудейской, мусульманской?
Станислав Аслаповский
Эта грязная статейка - заказ врагов России. Ложь, подтасовки, это их оружие. На кого они рассчитывают? На неграмотных людей?
Иван Захава
По поводу любой церкви пора всем заткнуться! Любы бывают трех котигорий - те, ко верят, те, кто не верит, и те кто знает. И они все равно не договорятся! Что бы понять, почему, в отличии от других церквей, наша красочная, праздничная, вся в золоте, надо сначала понять, суть нашей церкви, и то чему служит наша церковь!!! Вообще, какой главный прадник в православии!
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Там в пастве нет мнения для человека всё решает за них кто-то
Иван Захава
А на какое мнение они должны обрашять внимание, и какое уважать?
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Прежде всего на своё , голос разума никто не отменял . Если батюшка скажет не делай прививку , то я культурно покину обитель и сделаю -таки её . А Вы можете и не делать . Хотя отец Кирилл настоятельно просит паству об исполнении сия действа , как разумно доказанного специалистами и доказанного практикой , а также о чём свидетельствует переполненные стационары . Равно как и любой пастер не снизойдёт до смертоубийства , хотя будет в том и необходимость и избавление от убийцы
Виктор Онегин
Где по другому? В соц сетях направляют на одно в телепрограммах каждая туда от кого зависят.Не будет своей религии будет чужая. Наша Православная (хоть и правоверная) она к душе людской относится по божески.Ну то есть не коверкая её. Ну табак без пошлины так и церквушек понастроили.Ни кого же силой или принудительно туда не затаскивают.Да и в наш информационный период сильно то "опиумом для народа не задуришь
Александр Бадулин
Не судите, да не судимы будите. Православный человек никогда такова не напишет...
Nina Roytvarf (Чёрная)
гнида твой гундяев.
Мила Ликова
Чёрная, она и есть чёрная, и язык такой же! Кто клеймо поставил? А вообще -- это не вашего ума дело! Про других представителей церквей порассуждайте, или слабо получить ответку!
Леонид Попивняк
То ли дело католики и Папа Римский....!)))))......скольких там детей изнасиловали епископы и иже с ними????....сколько дел по судам сейчас на эту тему?????
Кремлев Владимир
На торговле табаком и спиртным ( умышленно травит лбдей) имеет миллиардные прибыли. А вот о благотворительности сего стороны что-то не слышал. Я внимательно проштудировал библию, труды библеистов, археологические открытия и стал убежденным атеистом. Считаю религию мракобесием .
Виктор Онегин
Ну что же ты в библии искал? историю евреев? А в раскопках косточки бога? А косточки святых если сохранились по храмам лежат .Бог у каждого свой в душе если она есть В храмах очищают душу. Изучение промыслов божьих,то есть наука ,это познание законов божьих. А твой атеизм это тоже вера,а если ты её её ещё и проповедуешь, атеизм становиться религией.Ну а денежки от табака на церквушки по России пошли,тебе не надо церквушка,так тебя лбом в неё не бьют.А кому то надо,или заблудшему или с горем справится не может,побудет там и полегчает. Хоть наша православная на еврейском исание замешена,греками внедрённая, но за 1000 очищенная руским народом и своими святыми снабжённая. Что то даже и от старой веры осталось прозванной бусурманами языческой. Не будет своей принесут чужую,Или вон как вы в земле да в писаниях по истории выискивать будут.А Бога в своей душе ищут.Что душе в благость то от Бога. Может когда то и учёные от ищут,да навряд ли. Законы то учёных постоянно меняются,а по заповедям ещё до Моисея жили.
Иван Захава
Я тоже много почитал и считаю тебя, безбожника, мракобесом!
Lora Некрасова
Если ты идёшь к Богу, то не иди к Нему с осуждением священнослужителя. Он ответит перед Богом за свои грехи, а ты переживай о своих грехах. И когда скинешь этот груз осуждения и ненависти, легче будет душе и светлее в твоём душевном храме.
Станислав Аслаповский
Блестящие слова. Но они не идут к Богу, а идут в кассу госдепа за заработанными на лжи серебренниками.
Валерий
Да все правильно сказано.И здесь идет не осуждение священнослужителя,а простая констатация фактов.А факты,как известно,упрямая вещь.
Алла Сущинская
Особенно в сравнении с предыдущим Патриархом Алексием - Небо и Земля!
Валерий Пашнин
Провакационная статья провакатора против церкви и нашего Президента. Автор, кто Вам сделал заказ на такую гнилую статейку? Получили свои 30 серебрянников? И большинство отрицательных отзывов написаны недругами.
Виктор Онегин
Ну я думаю не провокация.Если народ будет знать что патриарха надёжно берегут,спокойнее народу будет. Религия это всё таки инструмент управления.То в чужих руках управление будет работать на чужого или даже на врага. Да и если не в что не веришь, но должен знать, что, то, узаконеное на мировом уровне и признанное всем миром является гарантом права. Но если народ не признаёт что признанно всеми,и не бережот это.будет беспредел не только в Украине но и во всём мире.
Людмила Гагаринова
кириллу ни почтения, ни уважения. Его сан ему не по плечу, не по чести.
Мила Ликова
А судить вам и авторишке...
Виктор Онегин
Если вы православная верующая Вы имеите высказывать своё мнение по руководству церкви не только публично но и писменно в сенод.
Андрей Козлов
не знаю, как на счет заказной статьи, Кирюша давно оторвался от правильной и церковной жизни!!! Не знаю, кем он был, но стал явно гнилым!!! в топку его!!!
Виктор Борисов
Ни кто как Гундяй ни сделал больше что бы отвратить людей от церкви и православия
Olegus
«Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит». М. Жванецкий
Анатолий Витушкин
Статья явно заказная и провокационная, выполняющая задачу западных спецслужб на уничтожение православия и отлучению народа от неё. Патриарх не может жить в пещере вдали от паствы, без обширных контактов как с народом, так и с руководством страны, ибо они вместе ведут инфовойну с Западом. Уважение людей к Патриарху отчетливо проявляется при его контактах с ними, а фейкоплетам эту связь не разрушить, несмотря на приведенное голосование собственными ботами.
Лирина Полесская (Вяткина)
Стопроцентно согласна с автором !
Елена Александровна
Православный человек никогда не будет рассуждать на подобные темы. Резиденция вообще принадлежит РПЦ, а не Патриарху, так же и всё остальное! К сожалению настоящих православных, понимающих суть веры, не так много. А автору надо запомнить главное - не суди и не судим будешь. Надоело это богоборчество и писаки злобные. Что значит нравится-не нравится? Опрос дурацкий выдумали. Статейка явно заказная, а те кто солидарен с автором, а их как я вижу немало, просто многого не понимают и не знают (но в этом не их вина), плюс у людей зависть к любому у кого больше успеха в жизни, это в целом, а не о Патриархе. Можно понять обычных людей, тем более не воцерковлённых. Уж если монахи живущие в постоянном посте и молитве, дай Бог на 12-13 год что-то начинают понимать касательно Православия и веры в целом, то что взять с тех, кто даже не понимает зачем пост и молитва. А у Патриарха нет ничего своего и наследства он никому не оставит, всё перейдёт следующему Патриарху. Нравится-не нравится, это не категория обсуждений в среде православных.
Артем Луспарян
Враньё .
Алексей Плескач
Авторша ещё от зависти сумку свою не съела?
Александр
Он учит человека как надо жить , а опыта в социальной жизни нет. В середине 90-х через церковь без налога прокачивали табак и спиртное бизнес очень был доволен. Вот и делайте выводы как к ним относится.
Виктор Онегин
Вот за спиртное с табаком уцепились! Через церковь и табак и спиртное шли качественные.А что толкали российского на прилавки магазинов то одна отрава шла.Без поддержки государства Православная церьковь бы не сдюжила с потоком религий и сектантов всех мастей набросившихся на Россию.Да ещё и просто жулики косили под новодел веры.
Александр
У патриарха нет навыка социальной жизни и чему он может меня научить. А в 90-е через РПЦ без налога прокачивали в Россию табак и спиртное. Делайте выводы.
Леонид Попивняк
А авторшу статьи Ирину Сабанову с 517-тью подписчиками на дзене кто то спросил её мнение по данному вопросу???????.)))))))...ну высказалась..молодца!!!! в надежде новых подписчиков получить)????))))))...я могу написать что она ИНОагент (фактов нет) и муж ей изменяет (если он есть))))))).....я этого не знаю.....)))))). но и авторша приводит только свои домыслы........
Gennadiy Kozyrev
...И мы, грехов чужих заложники. Во век нам рая не видать, Коль проходимцы и безбожники Берутся души исцелять.
Артем Луспарян
Уважаемый Геннадий , хотел написать комментарий но прочитав Ваш понял что лучше не скажешь . Это истина .
Леонид Алексеев
Авторша не только глупая бабэла,но видимо либераст-коммуняцких убеждений,которые можешь засунуть себе в анус!Никому не интересны твои домыслы и откровенная ложь!!Сгинь,нечистая сила!!!Я человек не религиозный,но за такие дела надо бы эту дурищу-атеистку мордой сунуть в выгребную яму!!!
Артем Луспарян
Тебя урод сатанинский надо присрелить чтобы твоё хлебало не источало адскую вонь и грязь .
Леонид Попивняк
Вообще то.....Вера....или Неверие....личное...даже интимное дело каждого человека......обсуждать это как минимум аморально.....все там будем.....с каждого спросят по делам его.....Бог един......пути к нему разные.......
Виктор Онегин
Вера не интим её прививают,и обсуждать необходимо и не аморально,если на интим не скатываться. Проблемы Веры православной веры обсуждают абсолютно не ведающие люди в этом вопросе,при том категорично и не по делу. Веру, слава Всевышнему, дал всем,без веры каюк.Вера помогает во всём. Перейдём на православную Веру. Православная Вера идёт от Нашего Бога который более тысячи лет хранит Россию В православной Вере собрано всё во что верили наши предки,с чем в бой ходили,с чем рождались и умирали. То есть по сути это наша с вами энергетика собранная веками. Ну если кому то она не нужна так просто уважайте Веру предков,кому нужна не беснуйтесь а верьте с пониманием. что эта энергетика большей частью уже наша русская и она так же в большей части светлая и она всегда готова подпитать каждого кто к ней обратится.Ну а служащие церковники этой религии просто люди,кто то сильный кто то слабый кто то истиныи кто то по выгоде там оказался. Им как говориться Бох судья,как и всем(тут у меня просто Бог как речевой оборот а не истинный Бог. Если он есть, то до каждого ему нет дела.Он просто создал систему дуальную. Вот в ней и вертится кто как может) Сумбурно но как то так. Религия тем более взросшая на своей истории и менталитете ни кому не помешает, тем более и Патриарх не вреден России и его надо беречь.Нам ли не верующим осуждать как его оберегают и лелеют.Везде такого ранга человек так обслуживается.Ключевое слово ОБСЛУЖИВАЕТСЯ.
Леонид Попивняк
Виктор! Я лично с глубоким уважением отношусь к Вере любого человека каковой бы она не была.....и обсуждать....а тем более давать оценки считаю как минимум не приличным.....
Семенков Александр
Гундяй, - лжец. Он не служитель церкви и не представитель Бога на земле христовой. Я, как верующий человек, ЕГО НЕНАВИЖУ. Он живёт в роскоши.ю и привелегиях. Это лизоблюд путинский олигархической власти!!! Это Дьявол во плоти!!! Патриарх Алексий его бы проклял.
Леонид Попивняк
Лично видел роскошь и привилегии???? Уйди в скит на Чукотке....в чём проблема?????
Елена Филиппова
Гнусная статья! Что, больше не на ком было оторваться? Бог все видит, и патриарху это известно лучше,чем многим. И прежде чем копаться в чужих прегрешениях, к тому же весьма спорных, не лучше ли в церковь пойти да помолиться?
Nikolay Kuchkov
зажрался...на Соловки его! Церковь-удел надломленных,потерявшихся,слабых духом людей,обман в красивой обёртке...

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