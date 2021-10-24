Мое мнение о том, как православные люди относятся к патриарху Кириллу

Темы дняПолитикаМое мнение о том, как православные люди относятся к патриарху Кириллу автор - Ирина Сабанова Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников Яндекса. Коллаж мой.Вернуться к статье6425НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ВОСТОКОВГундяев и в Африке Гундяев.Нина БургартОчень наглядно!СИСветлана ИвановаПравославные люди относятся к Патриарху хорошо. Нужно всё же понимать , кто православный, а кто нет.Адольф ПешковПравославные это те, которые едят мацу?? И едут в храм на мерседесах??Nina Roytvarf (Чёрная)У вас одно дргому противоречит.МЛМила ЛиковаНе про себя ли???Альбина КолесниковаНу да в золоте и кресле золотом .МихаилЯ православный, к богу отношусь хорошо, но из-за Гундяева и иже с ним церковь не посещаю, так как там сейчас не служба богу, а нажива и обогащение в чистом виде. Это обычная корпорация с рыночными отношениями и менеджерами в лице священников во главе с главным управляющим Гундяевым, цель которых не прививание пастве добродетелей, а высасывание последних копеек из народа и безналоговая и беспошлинная торговля для личного обогащения церковной "верхушки". А с богом я и так общаюсь неплохо, без этой прослойки нахлебников.СИСветлана ИвановаНу и какой вы православный? Гордыня так и прётМихаилБог сказал: "там где двое или трое собраны во имя моё, там и я среди них". При чём здесь гордыня, если я не уважаю служителей церкви, а общаюсь с богом без их коммерческих услуг? Кто нуждается в этих услугах - ради бога, ходите в церковь. А православный я по крещению в семилетнем возрасте, и не вам это обсуждать. Или вы решили уподобиться Святой Инквизиции? Кстати, брат моей свояченицы -монах в Иргизском Воскресенском мужском монастыре, так вот он говорит, что общение с богом - личное дело каждого верующего и обязаловки здесь нет.Olegus«Если раны, полученные в церкви, заставляют тебя оставить веру в Бога, значит ты верил в людей, а не в Бога». М. БраунВалентин ЩербаковСчитал и считаю, что Гундяев случайный человек в Церкви, а образ Патриарха из него просто лепят те, кому это выгодно и кому это надо.Фаина ЗименковаВсё очень правильно написала автор о Кирилле. Я бы даже сказала, что очень сдержанно и деликатно ещё сказала всё, смягчила этот образ, так называемого "праведника". Я думаю среди своих церковников вряд ли он тоже пользуется любовью и уважением, ведя такой зажравшийся образ жизни. Да уж, святым отнюдь его не назовёшь, увы... Грустно это всё. О каком доверии и вере тут можно говорить?Strannik WeidА Вы или автор переговорили со всеми верующими и служителями церкви? Думаю нет. Судите лишь по вбросам таких авторш. Потому что удобно Вам так. Ну как же, вон как плохо о нем пишут, значит я прямо пример для подражания. Пытаетесь сами себя приподнять за счет этого. Да и авторша тоже самое.Зенон КорейвоЗажравшийся, бессовестный, безбожный челрвек. Пора отлучать от церкви и возбуждать уголовное дело.Strannik WeidВы лично с ним знакомы? Знаете все что и как он делает? Можете доказать документально свои слова?Strannik WeidОчередная либерастическая штучка поющая против РПЦ.Фаина ЗименковаЯ не понимаю, как ему не стыдно в глаза своим церковникам смотреть и говорить о Боге, что-то там проповедовать? Ведь его паства всё видит, все его богатства, весь его неправедный образ жизни, всю ложь, в которой он живёт. О каком там Боге может идти речь? Как же это всё противно!Иван ЗахаваПравильно и нет, не знаю. Автор, кроме автопарка и резиденции не показал ни чего! Вы все православную церковь с кем сравневаете, с католическом, с иудейской, мусульманской?Станислав АслаповскийЭта грязная статейка - заказ врагов России. Ложь, подтасовки, это их оружие. На кого они рассчитывают? На неграмотных людей?Иван ЗахаваПо поводу любой церкви пора всем заткнуться! Любы бывают трех котигорий - те, ко верят, те, кто не верит, и те кто знает. И они все равно не договорятся! Что бы понять, почему, в отличии от других церквей, наша красочная, праздничная, вся в золоте, надо сначала понять, суть нашей церкви, и то чему служит наша церковь!!! Вообще, какой главный прадник в православии!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВТам в пастве нет мнения для человека всё решает за них кто-тоИван ЗахаваА на какое мнение они должны обрашять внимание, и какое уважать?ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВПрежде всего на своё , голос разума никто не отменял . Если батюшка скажет не делай прививку , то я культурно покину обитель и сделаю -таки её . А Вы можете и не делать . Хотя отец Кирилл настоятельно просит паству об исполнении сия действа , как разумно доказанного специалистами и доказанного практикой , а также о чём свидетельствует переполненные стационары . Равно как и любой пастер не снизойдёт до смертоубийства , хотя будет в том и необходимость и избавление от убийцыВиктор ОнегинГде по другому? В соц сетях направляют на одно в телепрограммах каждая туда от кого зависят.Не будет своей религии будет чужая. Наша Православная (хоть и правоверная) она к душе людской относится по божески.Ну то есть не коверкая её. Ну табак без пошлины так и церквушек понастроили.Ни кого же силой или принудительно туда не затаскивают.Да и в наш информационный период сильно то "опиумом для народа не задуришьАлександр БадулинНе судите, да не судимы будите. Православный человек никогда такова не напишет...Nina Roytvarf (Чёрная)гнида твой гундяев.МЛМила ЛиковаЧёрная, она и есть чёрная, и язык такой же! Кто клеймо поставил? А вообще -- это не вашего ума дело! Про других представителей церквей порассуждайте, или слабо получить ответку!Леонид ПопивнякТо ли дело католики и Папа Римский....!)))))......скольких там детей изнасиловали епископы и иже с ними????....сколько дел по судам сейчас на эту тему?????Кремлев ВладимирНа торговле табаком и спиртным ( умышленно травит лбдей) имеет миллиардные прибыли. А вот о благотворительности сего стороны что-то не слышал. Я внимательно проштудировал библию, труды библеистов, археологические открытия и стал убежденным атеистом. Считаю религию мракобесием .Виктор ОнегинНу что же ты в библии искал? историю евреев? А в раскопках косточки бога? А косточки святых если сохранились по храмам лежат .Бог у каждого свой в душе если она есть В храмах очищают душу. Изучение промыслов божьих,то есть наука ,это познание законов божьих. А твой атеизм это тоже вера,а если ты её её ещё и проповедуешь, атеизм становиться религией.Ну а денежки от табака на церквушки по России пошли,тебе не надо церквушка,так тебя лбом в неё не бьют.А кому то надо,или заблудшему или с горем справится не может,побудет там и полегчает. Хоть наша православная на еврейском исание замешена,греками внедрённая, но за 1000 очищенная руским народом и своими святыми снабжённая. Что то даже и от старой веры осталось прозванной бусурманами языческой. Не будет своей принесут чужую,Или вон как вы в земле да в писаниях по истории выискивать будут.А Бога в своей душе ищут.Что душе в благость то от Бога. Может когда то и учёные от ищут,да навряд ли. Законы то учёных постоянно меняются,а по заповедям ещё до Моисея жили.Иван ЗахаваЯ тоже много почитал и считаю тебя, безбожника, мракобесом!Lora НекрасоваЕсли ты идёшь к Богу, то не иди к Нему с осуждением священнослужителя. Он ответит перед Богом за свои грехи, а ты переживай о своих грехах. И когда скинешь этот груз осуждения и ненависти, легче будет душе и светлее в твоём душевном храме.Станислав АслаповскийБлестящие слова. Но они не идут к Богу, а идут в кассу госдепа за заработанными на лжи серебренниками.ВВалерийДа все правильно сказано.И здесь идет не осуждение священнослужителя,а простая констатация фактов.А факты,как известно,упрямая вещь.Алла СущинскаяОсобенно в сравнении с предыдущим Патриархом Алексием - Небо и Земля!Валерий ПашнинПровакационная статья провакатора против церкви и нашего Президента. Автор, кто Вам сделал заказ на такую гнилую статейку? Получили свои 30 серебрянников? И большинство отрицательных отзывов написаны недругами.Виктор ОнегинНу я думаю не провокация.Если народ будет знать что патриарха надёжно берегут,спокойнее народу будет. Религия это всё таки инструмент управления.То в чужих руках управление будет работать на чужого или даже на врага. Да и если не в что не веришь, но должен знать, что, то, узаконеное на мировом уровне и признанное всем миром является гарантом права. Но если народ не признаёт что признанно всеми,и не бережот это.будет беспредел не только в Украине но и во всём мире.ЛГЛюдмила Гагариновакириллу ни почтения, ни уважения. Его сан ему не по плечу, не по чести.МЛМила ЛиковаА судить вам и авторишке...Виктор ОнегинЕсли вы православная верующая Вы имеите высказывать своё мнение по руководству церкви не только публично но и писменно в сенод.АКАндрей Козловне знаю, как на счет заказной статьи, Кирюша давно оторвался от правильной и церковной жизни!!! Не знаю, кем он был, но стал явно гнилым!!! в топку его!!!Виктор БорисовНи кто как Гундяй ни сделал больше что бы отвратить людей от церкви и православияOlegus«Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит». М. ЖванецкийАнатолий ВитушкинСтатья явно заказная и провокационная, выполняющая задачу западных спецслужб на уничтожение православия и отлучению народа от неё. Патриарх не может жить в пещере вдали от паствы, без обширных контактов как с народом, так и с руководством страны, ибо они вместе ведут инфовойну с Западом. Уважение людей к Патриарху отчетливо проявляется при его контактах с ними, а фейкоплетам эту связь не разрушить, несмотря на приведенное голосование собственными ботами.Лирина Полесская (Вяткина)Стопроцентно согласна с автором !Елена АлександровнаПравославный человек никогда не будет рассуждать на подобные темы. Резиденция вообще принадлежит РПЦ, а не Патриарху, так же и всё остальное! К сожалению настоящих православных, понимающих суть веры, не так много. А автору надо запомнить главное - не суди и не судим будешь. Надоело это богоборчество и писаки злобные. Что значит нравится-не нравится? Опрос дурацкий выдумали. Статейка явно заказная, а те кто солидарен с автором, а их как я вижу немало, просто многого не понимают и не знают (но в этом не их вина), плюс у людей зависть к любому у кого больше успеха в жизни, это в целом, а не о Патриархе. Можно понять обычных людей, тем более не воцерковлённых. Уж если монахи живущие в постоянном посте и молитве, дай Бог на 12-13 год что-то начинают понимать касательно Православия и веры в целом, то что взять с тех, кто даже не понимает зачем пост и молитва. А у Патриарха нет ничего своего и наследства он никому не оставит, всё перейдёт следующему Патриарху. Нравится-не нравится, это не категория обсуждений в среде православных.Артем ЛуспарянВраньё .Алексей ПлескачАвторша ещё от зависти сумку свою не съела?АлександрОн учит человека как надо жить , а опыта в социальной жизни нет. В середине 90-х через церковь без налога прокачивали табак и спиртное бизнес очень был доволен. Вот и делайте выводы как к ним относится.Виктор ОнегинВот за спиртное с табаком уцепились! Через церковь и табак и спиртное шли качественные.А что толкали российского на прилавки магазинов то одна отрава шла.Без поддержки государства Православная церьковь бы не сдюжила с потоком религий и сектантов всех мастей набросившихся на Россию.Да ещё и просто жулики косили под новодел веры.АлександрУ патриарха нет навыка социальной жизни и чему он может меня научить. А в 90-е через РПЦ без налога прокачивали в Россию табак и спиртное. Делайте выводы.Леонид ПопивнякА авторшу статьи Ирину Сабанову с 517-тью подписчиками на дзене кто то спросил её мнение по данному вопросу???????.)))))))...ну высказалась..молодца!!!! в надежде новых подписчиков получить)????))))))...я могу написать что она ИНОагент (фактов нет) и муж ей изменяет (если он есть))))))).....я этого не знаю.....)))))). но и авторша приводит только свои домыслы........GKGennadiy Kozyrev...И мы, грехов чужих заложники. Во век нам рая не видать, Коль проходимцы и безбожники Берутся души исцелять.Артем ЛуспарянУважаемый Геннадий , хотел написать комментарий но прочитав Ваш понял что лучше не скажешь . Это истина .Леонид АлексеевАвторша не только глупая бабэла,но видимо либераст-коммуняцких убеждений,которые можешь засунуть себе в анус!Никому не интересны твои домыслы и откровенная ложь!!Сгинь,нечистая сила!!!Я человек не религиозный,но за такие дела надо бы эту дурищу-атеистку мордой сунуть в выгребную яму!!!Артем ЛуспарянТебя урод сатанинский надо присрелить чтобы твоё хлебало не источало адскую вонь и грязь .Леонид ПопивнякВообще то.....Вера....или Неверие....личное...даже интимное дело каждого человека......обсуждать это как минимум аморально.....все там будем.....с каждого спросят по делам его.....Бог един......пути к нему разные.......Виктор ОнегинВера не интим её прививают,и обсуждать необходимо и не аморально,если на интим не скатываться. Проблемы Веры православной веры обсуждают абсолютно не ведающие люди в этом вопросе,при том категорично и не по делу. Веру, слава Всевышнему, дал всем,без веры каюк.Вера помогает во всём. Перейдём на православную Веру. Православная Вера идёт от Нашего Бога который более тысячи лет хранит Россию В православной Вере собрано всё во что верили наши предки,с чем в бой ходили,с чем рождались и умирали. То есть по сути это наша с вами энергетика собранная веками. Ну если кому то она не нужна так просто уважайте Веру предков,кому нужна не беснуйтесь а верьте с пониманием. что эта энергетика большей частью уже наша русская и она так же в большей части светлая и она всегда готова подпитать каждого кто к ней обратится.Ну а служащие церковники этой религии просто люди,кто то сильный кто то слабый кто то истиныи кто то по выгоде там оказался. Им как говориться Бох судья,как и всем(тут у меня просто Бог как речевой оборот а не истинный Бог. Если он есть, то до каждого ему нет дела.Он просто создал систему дуальную. Вот в ней и вертится кто как может) Сумбурно но как то так. Религия тем более взросшая на своей истории и менталитете ни кому не помешает, тем более и Патриарх не вреден России и его надо беречь.Нам ли не верующим осуждать как его оберегают и лелеют.Везде такого ранга человек так обслуживается.Ключевое слово ОБСЛУЖИВАЕТСЯ.Леонид ПопивнякВиктор! Я лично с глубоким уважением отношусь к Вере любого человека каковой бы она не была.....и обсуждать....а тем более давать оценки считаю как минимум не приличным.....Семенков АлександрГундяй, - лжец. Он не служитель церкви и не представитель Бога на земле христовой. Я, как верующий человек, ЕГО НЕНАВИЖУ. Он живёт в роскоши.ю и привелегиях. Это лизоблюд путинский олигархической власти!!! Это Дьявол во плоти!!! Патриарх Алексий его бы проклял.Леонид ПопивнякЛично видел роскошь и привилегии???? Уйди в скит на Чукотке....в чём проблема?????Елена ФилипповаГнусная статья! Что, больше не на ком было оторваться? Бог все видит, и патриарху это известно лучше,чем многим. И прежде чем копаться в чужих прегрешениях, к тому же весьма спорных, не лучше ли в церковь пойти да помолиться?Nikolay Kuchkovзажрался...на Соловки его! Церковь-удел надломленных,потерявшихся,слабых духом людей,обман в красивой обёртке...Комментировать
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