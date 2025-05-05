Еврокомиссар: помощь Украине увеличится, если ВСУ начнут покупать местное оружие

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что объем помощи Украине значительно увеличится, если вложенные западными странами средства начнут инвестировать в закупку вооружения местного производства.
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