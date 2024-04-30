В Амурской области поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Амурской области следователи Восточного МСУТ СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге, которая произошла вечером 29 апреля на 7602 километре 9-го пикета станции Ушумун Забайкальской железной дороги .
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