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В Амурской области поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Амурской области поезд насмерть сбил мужчину в наушниках

В Амурской области следователи Восточного МСУТ СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге, которая произошла вечером 29 апреля на 7602 километре 9-го пикета станции Ушумун Забайкальской железной дороги .

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