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Бразилия считает тарифы США неоправданными

Бразилия считает тарифы США неоправданными

Тарифы США на бразильские товары «неоправданны и несовместимы» с правилами международной торговли, заявили министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра и министр развития, промышленности, торговли и услуг Марсио Элиас Роза 31 августа во время виртуальной встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

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