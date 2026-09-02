Бразилия считает тарифы США неоправданными

Тарифы США на бразильские товары «неоправданны и несовместимы» с правилами международной торговли, заявили министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра и министр развития, промышленности, торговли и услуг Марсио Элиас Роза 31 августа во время виртуальной встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.