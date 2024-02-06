Вкуснейшая Запеканка Из Картофеля И Фарша — Просто Идеальный Ужин

Итак, нам понадобится: килограмм картошки пол килограмма мясного фарша (у меня свиной) средняя луковица 1-2 зубчика чеснока пара кусочков белого батона 2 сырых яйца по 3 столовых ложки кетчупа и сметаны 15-20 грамм сливочного масла 2 стакана обычной питьевой воды (1 ст.
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