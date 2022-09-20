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Байден отказался ставить вопрос об исключении России из постоянных членов СБ ООН

Байден отказался ставить вопрос об исключении России из постоянных членов СБ ООН

  Белый дом: Байден не станет ставить вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН Американский президент Джо Байден  Белый дом: Байден не станет ставить вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН Американский президент Джо Байден не станет ставить вопрос о рассмотрении возможности исключения Российской Федерации (РФ) из числа постоянных участников Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

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