Байден отказался ставить вопрос об исключении России из постоянных членов СБ ООН

Белый дом: Байден не станет ставить вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН Американский президент Джо Байден Белый дом: Байден не станет ставить вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН Американский президент Джо Байден не станет ставить вопрос о рассмотрении возможности исключения Российской Федерации (РФ) из числа постоянных участников Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.