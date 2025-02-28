Врач Белков: рак кишечника может проявляться анемией, запорами и усталостью

Колоректальный рак — одно из наиболее распространенных и опасных онкозаболеваний. Несмотря на значительный прогресс в методах лечения, при позднем выявлении заболевания 5-летняя выживаемость пациентов не превышает 40%.
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