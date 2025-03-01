Переговоры Путина и Трампа: Вскрылся неудобный вопрос

Вопрос Одессы всплыл в свете переговоров американского и русского президентов.На днях состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что создаёт ощущение скорого завершения военного противостояния.
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