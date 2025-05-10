Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на приезд европейских политиков в Киев, которые могут быть уверены в том, что Россия не опустится до террористических методов поддерживаемого ими Киева.
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